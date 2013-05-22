Дефіцит йоду у вагітної шкодить розумовим здібностям дитини - вчені

Дослідники заявляють, що дефіцит йоду під час вагітності може мати несприятливий вплив на розумовий розвиток дітей.

Британське дослідження показало, що IQ і здібність до читання учнів початкової школи були нижчі, якщо їхня мати під час вагітності не вживала їжу, багату на йод, зокрема рибу та молочні продукти.

Вчені наголошують, що вагітні жінки повинні уникати вживання водоростей, тому що вони містять надто високі дози мінеральної речовини.

Дефіцит йоду вважається найбільшою причиною пошкодження головного мозку у всьому світі, якого можна було б запобігти.