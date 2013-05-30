Суд залишив без змін вирок у справі про вбивство та зґвалтування Оксани Макар

Апеляційний суд Миколаївської області відхилив усі скарги сторін у справі про зґвалтування й убивство Оксани Макар, залишивши чинним рішення суду, яким трьох обвинувачуваних засудили до довічного ув'язнення, 14 і 15 років в'язниці.

Відповідне рішення суд оголосив у четвер, 30 травня, повідомляють "Українські новини".

Потерпіла сторона виступала за довічне ув'язнення усіх обвинувачуваних, а двоє підсудних - Артем Погосян і Максим Присяжнюк - просили закрити проти них кримінальне провадження.

10 березня 2012 року міліція порушила кримінальну справу за фактом замаху на вбивство в Миколаєві 19-річної дівчини, яку госпіталізували у тяжкому стані із сильними опіками.

У ході слідства було встановлено, що її зґвалтували троє юнаків, а потім спробували спалити.

29 березня Оксана Макар померла, після чого міліція перекваліфікувала справу в навмисне вбивство зі зґвалтуванням.