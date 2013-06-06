Поліція Індії заарештувала трьох у справі зґвалтування американки
Поліція Індії каже, що заарештувала трьох чоловіків за підозрою у зґвалтуванні американської туристки у північному штаті Хімачал-Прадеш.
За словами поліції, 33-річна жінка сіла в машину, попросивши, щоб її підвезли до популярного курортного міста Маналі, оскільки вона не могла зловити таксі.
Водій відвіз її у віддалений район, де її зґвалтували водій вантажівки та два інші чоловіки.
У березні у центральній Індії була зґвалтована туристка зі Швейцарії.
У лютому президент Індії схвалив пропозицію уряду посилити покарання за зґвалтування, запровадивши, зокрема, смертну кару.
Це стало відповіддю на масові протести з вимогою покарати ґвалтівників студентки, яка померла після того, як шестеро чоловіків напали на неї в автобусі в Делі.