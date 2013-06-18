Забрудненість повітря підвищує ризик аутизму - дослідження

Нове наукове дослідження, проведене у США, свідчить про те, що ризик народити дитину з аутизмом для жінок, що під час вагітності проживали у районах з забрудненим повітрям, вдвічі більший за такий ризик для тих, хто перебував у районах з чистим повітрям.

Під час дослідження вчені з Гарвардського університету опрацювали дані, отримані шляхом опитування понад 100 тисяч медсестер. Документ був оприлюднений у науковому журналі Environmental Health Perspectives.

Щоб встановити вплив забруднюючих речовин під час вагітності, дослідники використовували дані Агентства з охорони навколишнього середовища про забруднення повітря, з поправкою на такі фактори, як дохід, освіта і куріння під час вагітності.