Саудівським жінкам заборонили працювати офіціантами

Міністерство праці Саудівської Аравії заборонило жінкам працювати офіціантами або касирами в ресторанах.

Як повідомила газета Al Hayat, джерело в міністерстві стверджує, це не позбавить жінок можливості працювати касирами в інших місцях - таке нововведення в країні запровадили минулого року.

В уряді не пояснили своє рішення.

Працювати касирами в Саудівській Аравії найняли небагато жінок, оскільки це критикували деякі мусульманські священики.

Нещодавно в Саудівській Аравії відкрили перший спорткомплекс для жінок.