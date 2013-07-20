Кияни розбирають паркан навколо будівництва у Десятинному провулку

Кілька десятків киян почали розбирати паркан навколо будівництва у Десятинному провулку і ліквідовувати незаконний підкоп під сусідні будинки - про це у блозі на "Українській правді" повідомив активіст Ігор Луценко.

"Таким чином звичайні громадяни приступили безпосередньо до виконання постанови київського Окружного суду від 11 червня 2013 року про негайне припинення будівельних робіт на даній території, до набрання законної сили рішення суду з приводу законності будівництва", - заявив він.

Ті, хто прийшов на акцію, також мають намір законсервувати археологічні артефакти і прибрати будівельне сміття.

За словами активістів, за адресою Десятинний провулок, 3-5 приватна фірма намагається спорудити так звані господарські будівлі. Будівництво відбувається на підмурках палацу Володимира, без належних археологічних досліджень, стверджує Ігор Луценко.