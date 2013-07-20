В Пакистані ісламісти засудили жіночий шоппінг

Ісламські богослови і племінні лідери пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва заборонили жінкам робити покупки за відсутності родичів-чоловіків.

За словами одного з релігійних лідерів, самотні жінки на базарах виглядають вульгарно, особливо у священний місяць Рамадан.

Релігійні консерватори закликали торговців утриматися від продажу товару жінці, яка самостійно робить покупки. Проте, поліція провінції відмовилася підтримати заборону.

Більшість жінок на північному заході Пакистану змушені ходити з покритою головою і займатися виключно домашньою роботою.