Лідер гурту Rolling Stones святкує 70-ліття

Лідер гурту Rolling Stones Мік Джаггер відзначає своє 70-річчя.

Напередодні музиканти відзначили ювілей концертом у лондонському Гайд-парку.

Британський гурт Rolling Stones, який виступає з кінця 1960-их років, вважають легендарним.

Мік Джаггер досі активно гастролює, пише музику, і планує втретє одружитися.