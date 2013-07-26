Лідер гурту Rolling Stones святкує 70-ліття
- 26 липня 2013
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Лідер гурту Rolling Stones Мік Джаггер відзначає своє 70-річчя.
Напередодні музиканти відзначили ювілей концертом у лондонському Гайд-парку.
Британський гурт Rolling Stones, який виступає з кінця 1960-их років, вважають легендарним.
Мік Джаггер досі активно гастролює, пише музику, і планує втретє одружитися.