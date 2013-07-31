Мельник не приїде до суду через критичний стан здоров’я – адвокат

Ректор Національного університету податкової служби Петро Мельник, затриманий за одержання хабара, не зможе бути присутній на засіданні суду об 11:00 через критичний стан здоров’я, повідомив його адвокат.

Напередодні судове засідання, на якому мали обрати запобіжний захід Петрові Мельнику, перенесли на середу, 31 липня.

"Стан Петра Мельника критичний. На судове засідання об 11 ранку він прибути точно не зможе. Як буде далі, поки що інформації нема. І повідомити не можу", - сказав ВВС Україна адвокат пана Мельника Олексій Назаренко.

За його словами, Петро Мельник перебуває в реанімації міста Буча (Київська область).

"Петра Мельника в реанімації готують до операції на серці. Вчора з 21:00 до 22:00 слідчий намагався в палаті хворого провести слідчі дії", - додав пан Назаренко.

У вівторок Петро Мельник прибув на засідання суду на кареті швидкої допомоги. У приміщенні суду він лежав на лаві.

Після закінчення судового засідання його відвезли каретою приватної клініки "Медіком".

27 липня співробітники ГУБОЗ затримали ректора Петра Мельника за вимагання та одержання хабарів у розмірі 40 тис. та 80 тисяч гривень від двох громадян за вступ їхніх родичів до вишу.

Під час обшуку у його кабінеті вилучили також 30 тисяч доларів США.