Екс-командувача армії Туреччини засудили до довічного ув'язнення

Колишнього головнокомандувача армії Туреччини генерала Ілкера Басбуга засудили до довічного ув'язнення за підготовку до повалення уряду країни.

Разом з генералом до суду притягли понад 270 військових, юристів, академіків та журналістів.

Усіх їх звинувачують в участі у підготовці до перевороту угруповання "Ергенекон".

21 з підозрюваних вже виправдали.

Генерал Басбуг відкидає усі звинувачення.