Екс-командувача армії Туреччини засудили до довічного ув'язнення
- 5 серпня 2013
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Колишнього головнокомандувача армії Туреччини генерала Ілкера Басбуга засудили до довічного ув'язнення за підготовку до повалення уряду країни.
Разом з генералом до суду притягли понад 270 військових, юристів, академіків та журналістів.
Усіх їх звинувачують в участі у підготовці до перевороту угруповання "Ергенекон".
21 з підозрюваних вже виправдали.
Генерал Басбуг відкидає усі звинувачення.