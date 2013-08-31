Підлітка визнали винним у резонансному зґвалтуванні в Делі

Підлітка, котрого звинувачували у причетності до резонансного групового зґвалтування в автобусі торік у Делі, визнали винним, повідомляє його адвокат.

Підсудному, котрому зараз 18 років, і чиє ім’я наразі не називається, загрожує покарання у вигляді трирічного перебування у виправному закладі.

Очікується, що остаточний вирок у його справі буде оголошено у середині вересня.

Жорстоке зґвалтування 23-річної жінки, котра згодом померла у лікарні, сталося, коли підсудному було 17 років, і родина жертви наполягала, що його потрібно судити як повнолітнього.

Чотирьом іншим обвинуваченим загрожує смертна кара. Всі підсудні заперечують висунуті їм звинувачення.

Групове зґвалтування 23-річної жінки у грудні минулого року призвело до масових протестів у Індії та стало приводом для початку загальнонаціональних дебатів стосовно становища жінок у країні.