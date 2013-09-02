У Мексиці арештували ймовірного лідера наркокартелю Хуарес
Сили безпеки Мексики повідомили про затримання ймовірного лідера наркокартелю Хуарес.
Альберто Фуентеса, відомого також під прізвиськом Потворна Бетті, затримали в штаті Наяріт на заході країни.
Йому пред'являть звинувачення у вбивствах і в причетності до наркоторгівлі.
Затримання Фуентеса стало найостаннішим у низці арештів лідерів наркокартелів, з якими уряд Мексики веде відчайдушну боротьбу.
Картель Хуарес тривалий час вважався одним із найпотужніших і найбільш небезпечних в Мексиці, але останніми роками він поступився значною частиною підконтрольних йому територій картелю Сіналоа.