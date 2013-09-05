На узбережжя у Гані викинулися 5 китів

Щонайменше п'ять китів викинулися на берег у Гані впродовж останніх чотирьох днів.

За словами кореспондента BBC у тій країні, це незвично високе число.

Екологи пов'язують інцидент із початком видобування нафти у Гані три роки тому.

Втім влада запевняє, що жодного зв'язку між видобутком нафти і викиданням китів на берег немає.