На узбережжя у Гані викинулися 5 китів
- 5 вересня 2013
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Щонайменше п'ять китів викинулися на берег у Гані впродовж останніх чотирьох днів.
За словами кореспондента BBC у тій країні, це незвично високе число.
Екологи пов'язують інцидент із початком видобування нафти у Гані три роки тому.
Втім влада запевняє, що жодного зв'язку між видобутком нафти і викиданням китів на берег немає.