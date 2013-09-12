Британці вибрали найпотворнішу тварину - рибу-краплю

Риба-крапля оголошена офіційним талісманом британського Товариства охорони потворних тварин.

Ця глибоководна риба сімейства психролютових, яку часто називають "бичком-психролютом" і "рибою-краплею" (від англійського blobfish), часто займає перше місце в численних інтернет-голосуваннях про найбільш огидну на вигляд живу істоту планети.

Товариство, яке почалося як комедійне шоу на наукову тематику, розгорнуло кампанію пошуків талісману, щоби привернути увагу до "естетично непривабливих" видів тварин.

Переможця було названо на Британському фестивалі науки в місті Ньюкасл.

Хоча риба-крапля мешкає на глибині понад 600 метрів біля берегів Австралії і Тасманії, цей вид вже зараз знаходиться під загрозою зникнення через глибоководний промисел риби.

Серед претендентів на звання талісмана Товариства також були хоботкова мавпа і зморшкувата водна жаба озера Тітікака.