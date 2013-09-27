У Києві опалювальний сезон почнуть 30 вересня

Столична влада вирішила частково розпочати опалювальний сезон вже з 30 вересня.

Спершу тепло подадуть до пологових будинків, лікувальних установ, дошкільних закладів та навчальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей, повідомляє Урядовий портал.

Відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації підписав Олександр Попов.

За прогнозами українського Гідрометцентру з 27 вересня до 1 жовтня середньодобова температура у столиці не підніматиметься вище 8 градусів за Цельсієм.

"Враховуючи прогнози Гідрометцентру, ми розпочинаємо опалювальний сезон раніше. Підключення систем теплопостачання відбуватиметься в три етапи. Спочатку ми подамо тепло до дитячих садочків, начальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей та лікувальних установ. Потім – до всіх загальноосвітніх навчальних закладів за заявками їх керівників. Після цього увімкнуть опалення і в житлових будинках, адміністративних будівлях установ та організацій (також за заявками їх керівників)", – розповів Олександр Попов.