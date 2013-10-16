Російському подружжю дали 4 роки умовно за інтернет-піратство

Суд у Москві засудив до чотирьох років ув'язнення умовно подружжя, звинувачене в інтернет-піратів. Збиток від їхньої діяльності кінокомпанії оцінили в 38 млрд рублів (1,2 млрд доларів).

Подружжя Андрій і Наталя Лопухови були визнані винними в незаконному поширенні в 2007-2008 роках фільмів й мультфільмів, які вони викладали на інтернет-сайтах.

Позивачами виступили понад десять компаній-правовласників.

Прес-служба суду зазначила, що прокуратура просила засудити Лопухових до реального терміну, але в результаті суд призначив умовне покарання.