Російському подружжю дали 4 роки умовно за інтернет-піратство
- 16 жовтня 2013
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Суд у Москві засудив до чотирьох років ув'язнення умовно подружжя, звинувачене в інтернет-піратів. Збиток від їхньої діяльності кінокомпанії оцінили в 38 млрд рублів (1,2 млрд доларів).
Подружжя Андрій і Наталя Лопухови були визнані винними в незаконному поширенні в 2007-2008 роках фільмів й мультфільмів, які вони викладали на інтернет-сайтах.
Позивачами виступили понад десять компаній-правовласників.
Прес-служба суду зазначила, що прокуратура просила засудити Лопухових до реального терміну, але в результаті суд призначив умовне покарання.