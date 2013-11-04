Доповідь: лікарі США мусили порушувати медичну етику з в'язнями
Медичний персонал, який працює у в'язницях США, брав участь у жорстокому та такому, що принижує гідність людини, поводженні з підозрюваними у тероризмі, йдеться у новій доповіді.
Автори доповіді дійшли висновку, що американські військові і працівники спецслужб змушували лікарів і психологів порушувати медичну етику в ім'я національної безпеки.
За їхніми словами, хоча деякі види практик, такі, як катування імітацією утоплення, зараз заборонені, лікарів, як і раніше, змушують годувати затриманих, в тому числі у в'язниці в Гуантанамо.
Доповідь, складена незалежними військовими та медичними експертами, а також фахівцями з етики та права, ґрунтується на дворічному огляді державних архівів.
Представник міністерства оборони США вже назвав ці звинувачення абсурдним.