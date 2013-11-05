Кожара: місія ЄП представить заключний звіт 14 листопада
Україна очікує заключного звіту спостерігачів від Європарламенту Олександра Квасневського та Пета Кокса, який повинен бути представлений 14 листопада 2013 року, заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.
Як повідомила прес-служба МЗС України, про це пан Кожара сказав в ході зустрічі в понеділок з делегацією політичної групи Європейського парламенту "Європейські консерватори і реформісти".
Міністр також висловив сподівання, що угоду про асоціацію України з ЄС ратифікує ще нинішній склад Європарламенту, тобто в першій половині 2014 року.
Напередодні стало відомо, що Олександр Квасневський та Пет Кокс відвідають Україну 6-8 листопада.