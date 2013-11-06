Філін вимагає понад $100 тисяч у звинувачених в нападі

Адвокати керівника балетної трупи російського Большого театру Сергія Філіна, на якого в січні був скоєний напад, заявили, що їхній підзахисний має намір домагатися від кривдників компенсації завданої йому шкоди у розмірі 508 тисяч рублів (15,7 тисяч доларів), а також відшкодування моральної шкоди в розмірі 3 млн рублів (94 тисячі доларів).

У справі про напад на Філіна - троє обвинувачених: провідний соліст театру Павло Дмитриченко, його знайомий - безробітний і раніше судимий житель Рязанської області Юрій Заруцький, і водій з Підмосков'я Андрій Ліпатов.

Всі вони визнають провину частково, але заперечують звинувачення у попередній змові.

Раніше Заруцький визнав, що плеснув в обличчя Філіну їдку рідину - виварений електроліт для акумулятора.

Сергій Філін переніс понад 20 операцій на очах. У вересні він повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування.