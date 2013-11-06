Арафата могли отруїти полонієм - дослідники

Швейцарські вчені, які досліджували останки покійного палестинського лідера Ясіра Арафата, дійшли висновку, що його могли отруїти радіоактивним полонієм.

У доповіді, опублікованій на сайтах телеканалу Al Jazeera і газети Guardian, дослідники заявили, що рівень полонію у кістках Ясіра Арафата щонайменше у 18 разів перевищує норму.

Водночас вчені не розглядали питання про те, хто і як вбив Ясіра Арафата.

Дружина покійного лідера Суха, яка також отримала копію звіту, заявила, що результати переконливо доводять убивство її чоловіка.

Ясір Арафат помер дев'ять років тому після короткотривалої невстановленої хвороби. Ексгумацію останків провели минулого року через заяви про можливе отруєння.

Ізраїль постійно заперечував будь-яку причетність до його смерті.