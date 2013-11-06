Вчені: загроза падіння на Землю нового астероїда значно вища

Вчені стверджують, що загроза удару нового астероїда на зразок того, який впав на Росію на початку цього року, значно вища, ніж вважали раніше.

Автори дослідження, опублікованого у науковому журналі Nature, виявили, що космічні тіла розміром з будинок - схожі на те, яке вибухнуло над Челябінськом - потрапляють до атмосфері Землі неймовірно часто.

Більшість із них залишаються непоміченими, тому що вибухають над віддаленими районами або океаном.

Вчені вважають, що на Землі слід встановити системи раннього попередження, які можуть визначити, коли і де може впасти астероїд.