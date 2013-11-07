Філіппіни готуються зустріти потужний тайфун

Влада Філіппін евакуює жителів прибережних районів через тайфун "Хаян", якому присвоїли найвищу, п'яту категорію за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона.

Є побоювання, що стихія може заторкнути центральну й південну частину Філіппін і спричинили серйозні руйнування. За даними влади країни, тайфун може дійти до центральних островів вже до середини п'ятниці.

Крім евакуації жителів прибережних і схильних до зсувів районів, в деяких містах закриті школи та інші установи, а рибальським судам наказано повернутися до берега,