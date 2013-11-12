У Єгипті скасовано надзвичайний стан
- 12 листопада 2013
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У Єгипті скасовано надзвичайний стан і комнетантську годину. Про це ВВС повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Єгипту.
Режим надзвичайного стану скасували на два дні раніше, ніж очікували, після відповідного рішення суду.
Комендантську годину і надзвичайний стан запровадили 14 серпня після того, як збройні сили усунули від влади ісламістського президента Мохамеда Мурсі.
Режим запровадили на місяць, однак у вересні його дію продовжили ще не два місяці.