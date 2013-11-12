У Єгипті скасовано надзвичайний стан і комнетантську годину. Про це ВВС повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Єгипту.

Режим надзвичайного стану скасували на два дні раніше, ніж очікували, після відповідного рішення суду.

Комендантську годину і надзвичайний стан запровадили 14 серпня після того, як збройні сили усунули від влади ісламістського президента Мохамеда Мурсі.

Режим запровадили на місяць, однак у вересні його дію продовжили ще не два місяці.