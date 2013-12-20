Суд Канади виступив проти обмежень на заняття проституцією
- 20 грудня 2013
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Верховний суд Канади припинив дію законів, які обмежували заняття проституцією.
Судді одноголосно проголосували за те, аби визнати такими, що суперечать конституції закони, які забороняють відкривати борделі, пропонувати інтимні послуги в публічних місцях, а також жити на доходи від проституції.
Суд визнав ці закони такими, що порушують право громадян на життя, здоров'я і безпеку.
Проституція в Канаді, по-суті, є легальним заняттям, але велика частина пов'язаної з нею діяльності - поза законом.
Суд дав канадському парламенту рік на те, аби переробити відповідне законодавство.