Суд Канади виступив проти обмежень на заняття проституцією

Верховний суд Канади припинив дію законів, які обмежували заняття проституцією.

Судді одноголосно проголосували за те, аби визнати такими, що суперечать конституції закони, які забороняють відкривати борделі, пропонувати інтимні послуги в публічних місцях, а також жити на доходи від проституції.

Суд визнав ці закони такими, що порушують право громадян на життя, здоров'я і безпеку.

Проституція в Канаді, по-суті, є легальним заняттям, але велика частина пов'язаної з нею діяльності - поза законом.

Суд дав канадському парламенту рік на те, аби переробити відповідне законодавство.