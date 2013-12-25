Тимошенко: Янукович персонально відповідає за побиття Чорновол

Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що за побиття журналістки Тетяни Чорновол несе персональну відповідність президент Віктор Янукович, і закликає пікетувати "Межигір'я" з вимогою його відставки.

"За криваве насилля над Чорновол за все, що відбувалося останні часи - несе персональну відповідальність Янукович", - цитує екс-прем’єра у своєму Twitter партія "Батьківщина".

Пані Тимошенко також висловила сумнів, що "побиття Чорновол, спалення машин активістів Майдану, напади - це випадковість!?".

"Щодня на 19.00 – на Майдан. Мільйонною силою провести ходу в лігво тирана – Межигір’я – і вимагати відставки", - закликає Юлія Тимошенко.

Вона також вважає, що потрібно "сформувати під мирним тиском Майдану ЦВК, тимчасовий технічний уряд, який буде до обрання нового президента".

Журналістку й активістку Тетяну Чорновол сильно побили у ніч на середу на трасі біля Борисполя.

Стан постраждалої стабільний, середнього ступеня важкості, повідомила головний лікар клініки "Борис", де перебуває на лікуванні журналістка, Ольга Перельман.