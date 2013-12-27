Західні дипломати відвідали Тетяну Чорновіл у лікарні

Побиту журналістку Тетяну Чорновол сьогодні відвідали в лікарні представники делегації Євросоюзу в Україні, посольств кількох європейських держав, США та Канади.

Про це повідомляє офіційна сторінка Представництва ЄС в Україні у Facebook.

Дипломати особисто побажали пані Чорновол якнайшвидшого одужання та поспілкувалися з її родиною, щоб дізнатися про стан здоров'я журналістки.

Серед відвідувачів були посол Бельгії, Естонії, Фінляндії, Франції, Швеції, перші секретарі посольств Німеччини та Нідерландів, та заступник керівника делегації ЄС.