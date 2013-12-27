Західні дипломати відвідали Тетяну Чорновіл у лікарні
- 27 грудня 2013
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Побиту журналістку Тетяну Чорновол сьогодні відвідали в лікарні представники делегації Євросоюзу в Україні, посольств кількох європейських держав, США та Канади.
Про це повідомляє офіційна сторінка Представництва ЄС в Україні у Facebook.
Дипломати особисто побажали пані Чорновол якнайшвидшого одужання та поспілкувалися з її родиною, щоб дізнатися про стан здоров'я журналістки.
Серед відвідувачів були посол Бельгії, Естонії, Фінляндії, Франції, Швеції, перші секретарі посольств Німеччини та Нідерландів, та заступник керівника делегації ЄС.