Колишнього бухгалтера Ватикану підозрюють у відмиванні грошей

Високопоставленого священника і колишнього бухгалтера Ватикану звинувачують у відмиванні мільйонів євро через банк Ватикану.

Італійська поліція у вівторок підписала ордер на його арешт.

Монсеньйора Нунціо Скарано вже судять за іншим звинуваченням - у змові з метою нелегального ввезення до Італії 20 млн євро.

Торік після низки скандалів Папа Франциск створив комісію, яка розгляне діяльність банку Ватикану.

Зазвичай Ватикан виступає проти втручання італійської поліції і судової влади у свої справи - Ватикан має дипломатичний імунітет і привілеї, повідомляє кореспондент BBC у Римі Девід Віллі.

Але за Папи Франциска співробітництво між папським престолом та італійською владою розширилося.