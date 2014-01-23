В Індії зґвалтували жінку за наказом старійшин

В індійському штаті Західна Бенгалія жінка була піддана груповому зґвалтуванню за наказом сільських старійшин, які були невдоволені її відносинами з чоловіком.

20-річна жінка перебуває в лікарні у критичному стані. За повідомленнями, у зґвалтуванні брали участь 12 людей.

Підозрювані і глава сільської ради були арештовані.

За даними поліції, старійшини були незадоволені тим, що жінка і її партнер належать до різних племінних груп.

Їх оштрафували з формулюванням "за злочинну закоханість", але сім'я жінки не змогла заплатити штраф, після чого місцева рада віддала наказ про групове зґвалтування як покарання.

Уряд Індії нещодавно посилив покарання за сексуальне насильство на фоні хвилі суспільного невдоволення через кілька гучних випадків зґвалтування.