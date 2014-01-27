В мережі з'явилося нове відео знущань "Беркуту" з Гаврилюка

В інтернеті з'явився ще один відеозапис, на якому роздягнутий активіст Михайло Гаврилюк прямує в оточенні юрби бійців "Беркуту".

Відео, як виглядає, було зняте з даху або вікна однієї з будівель на вулиці Грушевсього.

Попереднє відео, кадри з якого облетіли соціальні мережі та світові ЗМІ, знімали самі "беркутівці".

На ньому видно, як бійці змушують побитого і роздягнутого чоловіка позувати з гуцульським топірцем і дають йому стусанів.

Згодом міліція вибачилася за скандальне відео, а міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко наказав провести розслідування.