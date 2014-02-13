Вибух у пакистанському Карачі: загинули 11 поліцейських

Щонайменше 11 поліцейських загинули і понад 40 були поранені в результаті вибуху в місті Карачі на півдні Пакистану.

Представник поліції сказав, що замінований автомобіль в'їхав у автобус з поліцейськими.

Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за напад.

Карачі вже давно є центром насильства на релігійному ґрунті, у сутичках з воєнізованими і злочинними угрупованнями там загинули сотні поліцейських.

Останнім часом уряд Пакистану намагається домовитися про мирний договір з талібами.