Вибух у пакистанському Карачі: загинули 11 поліцейських
- 13 лютого 2014
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Щонайменше 11 поліцейських загинули і понад 40 були поранені в результаті вибуху в місті Карачі на півдні Пакистану.
Представник поліції сказав, що замінований автомобіль в'їхав у автобус з поліцейськими.
Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за напад.
Карачі вже давно є центром насильства на релігійному ґрунті, у сутичках з воєнізованими і злочинними угрупованнями там загинули сотні поліцейських.
Останнім часом уряд Пакистану намагається домовитися про мирний договір з талібами.