Бельгія дозволила евтаназію для дітей

  • 13 лютого 2014

Парламент Бельгії проголосував за те, щоб дозволити евтаназію для смертельно хворих дітей незалежно від їхнього віку.

86 депутатів підтримали відповідний законопроект, 44 були проти. Таким чином, Бельгія стала першою в світі країною, яка зняла вікові обмеження на цю процедуру.

Закон передбачає, що лікарі можуть допомогти дитині померти, якщо вона хвора на невиліковну хворобу, страждає від сильного болю і способів його зняти немає.

Соціологічні опитування свідчать, що більшість бельгійців підтримує це рішення. Категорично проти виступає Католицька церква.

Евтаназія для дорослих дозволена в Бельгії з 2002 року.