Бельгія дозволила евтаназію для дітей
- 13 лютого 2014
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Парламент Бельгії проголосував за те, щоб дозволити евтаназію для смертельно хворих дітей незалежно від їхнього віку.
86 депутатів підтримали відповідний законопроект, 44 були проти. Таким чином, Бельгія стала першою в світі країною, яка зняла вікові обмеження на цю процедуру.
Закон передбачає, що лікарі можуть допомогти дитині померти, якщо вона хвора на невиліковну хворобу, страждає від сильного болю і способів його зняти немає.
Соціологічні опитування свідчать, що більшість бельгійців підтримує це рішення. Категорично проти виступає Католицька церква.
Евтаназія для дорослих дозволена в Бельгії з 2002 року.