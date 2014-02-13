Бельгія дозволила евтаназію для дітей

Парламент Бельгії проголосував за те, щоб дозволити евтаназію для смертельно хворих дітей незалежно від їхнього віку.

86 депутатів підтримали відповідний законопроект, 44 були проти. Таким чином, Бельгія стала першою в світі країною, яка зняла вікові обмеження на цю процедуру.

Закон передбачає, що лікарі можуть допомогти дитині померти, якщо вона хвора на невиліковну хворобу, страждає від сильного болю і способів його зняти немає.

Соціологічні опитування свідчать, що більшість бельгійців підтримує це рішення. Категорично проти виступає Католицька церква.

Евтаназія для дорослих дозволена в Бельгії з 2002 року.