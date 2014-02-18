Художник у США розбив вазу Ай Вейвея вартістю мільйон

Американського художника затримали у Маямі після того як він розбив вазу, зроблену китайським художником-дисидентом Ай Вейвеєм. Її вартість становила приблизно один мільйон доларів.

За даними поліції, художник навмисне зіпсував один з експонатів нової виставкової галереї в Маямі.

Сам затриманий сказав поліцейським, що своїм вчинком хотів привернути увагу до того, що у галереї не дають виставлятися місцевим художникам.

Розбита ваза була частиною інсталяції на підлозі виставкової зали. За нею розвішані фотографії, на яких зображений Ай Вейвей, що розбиває вази об підлогу.