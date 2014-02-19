Міноборони: військові можуть брати участь в антитерористичній операції

Міністерство оборони України заявило, що збройні сили можуть брати участь у антитерористичній операції, про підготовку якої оголосила Служба Безпеки.

Як повідомило міноборони, військовослужбовці зокрема мають право застосовувати згідно із законодавством зброю і спеціальні засоби, затримувати і доставляти в органи внутрішніх справ правопорушників, перевіряти документи тощо.

Передбачені законодавством заходи "припиняються негайно після завершення антитерористичної операції", додали у міністерстві.

"Головна мета даної антитерористичної операції – зупинити екстремізм і протизаконні дії радикальних угруповань, які загрожують життю мільйонів українців", - наголосило Міноборони.

Раніше СБУ заявила про початок здійснення на території України антитерористичної операції.