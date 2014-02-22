Коломойський: "Сепаратизм не пройде"

Український бізнесмен Ігор Коломойський закликає владу південно-східних областей України не ініціювати розколу країни.

У зверненні, оприлюдненому у виданні "Цензор.нет" напередодні з'їзду депутатів усіх рівнів південно-східних областей, наголошується: "На моїй рідній Дніпропетровщині сепаратизм не пройде. Сепаратизм не пройде ні в одному південно-східному регіоні нашої країни. Я хочу, щоб всі політики тверезо подивилися на ситуацію і формували свою позицію насамперед з урахуванням Конституції України та кримінально-процесуального кодексу. Той , хто спробує піти проти єдності України, обов'язково програє".

Звертаючись до мера Харкова Геннадія Кернеса, І. Коломойський назвав відкриття мером "Українського фронту" непорозумінням.

"Сепаратистські заяви вам варто робити тільки в тому випадку, якщо ви свого сина будете відправляти на екскурсію не на Мальдіви, а в Дагестан, або на вокзал у Волгограді - нехай подивиться і поділиться враженнями. Може це протверезить вашу дуже гарячу голову", - заявив бізнесмен.

У суботу в Харкові заплановане проведення з'їзду депутатів всіх рівнів південно-східних областей України, АР Крим і Севастополя.