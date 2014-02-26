Помер гітарист і виконавець фламенко Пако де Лусія

Іспанський гітарист, один з найвідоміших у світі виконавців фламенко Пако де Лусія помер у мексиканському Канкуні на 67-му році життя.

Як повідомляють іспанські ЗМІ , під час відпочинку на пляжі Пако де Лусії раптово стало погано. За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад.

Пако де Лусія почав публічно виконувати фламенко в одинадцять років, а в 19-річному віці він записав свій перший альбом.

Пан Де Лусія вважається одним з піонерів стилю "нове фламенко". Він також грав класичну музику і джазові композиції.