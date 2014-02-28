Глави МЗС Німеччини, Польщі і Франції стурбовані ситуацією в Криму

Міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, Польщі Радослав Сікорський і Франції Лоран Фабіус запевнили, що підтримують суверенітет і цілісність України.

Про це сказано в їх спільній заяві, опублікованій у п'ятницю, повідомляють Українські новини.

"Ми глибоко стурбовані із приводу напруги в Криму. Має бути зроблено все, щоб зменшити напругу й сприяти розвитку мирних переговорів між відповідними сторонами", - стверджується в повідомленні.

Німеччина, Польща й Франція звернулись до всіх сторін в Україні утриматися від тих дій, які можуть ускладнити ситуацію.

Сьогодні озброєні невідомі взяли під контроль Держтелерадіокомпанію в Сімферополі, а вчора захопили будівлі парламенту і Кабміну Криму.