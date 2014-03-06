Ведуча російського каналу звільнилася в прямому ефірі через Крим

Ведуча російського державного телеканалу RT, американка Ліз Вол в прямому ефірі повідомила про своє звільнення, назвавши причиною цього дії Росії в Україні.

Пані Вол, яка є кореспондентом RT у Вашингтоні, заявила, що "не може більше бути частиною компанії, яка фінансується російським урядом і виправдовує дії Путіна".

Вона розповіла, що як репортер RT стикнулася з багатьма етичними і моральними проблемами ще й тому, що її батьки приїхали до США з Угорщини, рятуючись від вторгнення радянських військ.

"Я пишаюся тим, що я американка, і вірю в "торжество правди". Саме тому після цього випуску, я йду", - сказала журналістка.

Перед тим ще одна ведуча телеканалу RT, також американка Еббі Мартін засудила введення російських військ до Криму, назвавши це військовою окупацією.