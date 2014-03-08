Американський Forbes відкликає ліцензію "Форбс Україна"

Американський видавничий дім Forbes відкликає ліцензію на випуск української версії журналу "Форбс" у компанії UMH Group, що належить мільярдерові Сергію Курченку, якого вважають наближеним до родини усуненого президента Віктора Януковича і проти якого США запровадили санкції у зв'язку з подіями в Україні.

Представник Forbes повідомив порталу BuzzFeed, що видавничий дім також залишив Мігель Форбс, член родини Форбсів, який схвалив передачу ліцензії на видання новому власнику, у якого були тісні зв'язки з колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Втім американський Forbes, що крок Мігеля Форбса жлдним чином не пов'язаний з Україною і відбувся ще в грудні минулого року - хоча досі про це офіційно не оголошувалося.

У жовтні 2013 року редакція українського "Форбса" опинилася в центрі скандалу: з видання одночасно звільнилися 13 співробітників, скаржачись на цензуру.

Головний редактор журналу Михайло Котов спростував цю версію, назвавши причиною звільнення об'єднання в одну редакцію колективів журналістів , які працювали над сайтом і над паперовою версією журналу.