Мєшков назвав референдум у Криму "святом визволення від української окупації"

Перший президент Криму Юрій Мєшков назвав майбутній референдум "святом визволення від української окупації".

"Путін заслуговує глибоку шану і повагу за це", - сказав він у Криму.

Юрій Мєшков також сказав, що досі вважає себе легітимним президентом автономії, оскільки не складав і не передавав своїх повноважень, а також не було імпічменту.

Після референдуму - якщо Крим за його результатами приєднають до Росії - він готовий повернутися до виконання обов'язків. При цьому політик сказав, що не має особистої зацікавленості у владі.

У серпні минулого року Вищий адміністративний суд України скасував примусову висилку з території країни першого і останнього президента Криму Юрія Мєшкова.

Раніше суд за поданням СБУ на 5 років видворив Юрія Мєшкова з України за непрямі заклики до зміни конституційного ладу у Криму.

Референдум щодо статусу Криму має пройти на півострові 16 березня. Його проведення засудила влада у Києві, а також представники ЄС, США та міжнародних організацій.