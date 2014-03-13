Мєшков назвав референдум у Криму "святом визволення від української окупації"
Перший президент Криму Юрій Мєшков назвав майбутній референдум "святом визволення від української окупації".
"Путін заслуговує глибоку шану і повагу за це", - сказав він у Криму.
Юрій Мєшков також сказав, що досі вважає себе легітимним президентом автономії, оскільки не складав і не передавав своїх повноважень, а також не було імпічменту.
Після референдуму - якщо Крим за його результатами приєднають до Росії - він готовий повернутися до виконання обов'язків. При цьому політик сказав, що не має особистої зацікавленості у владі.
У серпні минулого року Вищий адміністративний суд України скасував примусову висилку з території країни першого і останнього президента Криму Юрія Мєшкова.
Раніше суд за поданням СБУ на 5 років видворив Юрія Мєшкова з України за непрямі заклики до зміни конституційного ладу у Криму.
Референдум щодо статусу Криму має пройти на півострові 16 березня. Його проведення засудила влада у Києві, а також представники ЄС, США та міжнародних організацій.