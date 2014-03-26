Україна проведе військові навчання біля кордону з Росією

Протягом березня та квітня на території чотирьох районів Харківської області будуть проводитись військові навчання "Весняна злива – 2014".

Про це повідомила прес-служба Харківської обласної державної адміністрації.

"У зв’язку з проведенням військових навчань Збройних сил України "Весняна злива – 2014", на території Красноградського, Нововодолазького, Валківського та Харківського районів Харківської області протягом березня та квітня поточного року буде здійснюватись організоване пересування та тимчасове розміщення окремих підрозділів з’єднань та частин Збройних сил", - йдеться у повідомленні.