МЗС України: заяви Росії про невизнання виборів - безвідповідальні

Міністерство закордонних справ України назвало безвідповідальними заяви представників Російської Федерації про невизнання президентських виборів 25 травня.

"Президентські вибори в Україні - це внутрішня справа України, і заявляти про те, що вони не визнають ці вибори ще до їх проведення, - це, як мінімум, безвідповідально", - заявив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс, якого цитує "Інтерфакс".

За його словами, Україна заявила на весь світ, що готова провести президентські вибори чесно і демократично, з дотриманням усіх міжнародних норм і стандартів. Для цього Київ і запросив міжнародних спостерігачів.

"Якщо Росія ще за два місяці до виборів готова їх не визнавати, то про що можна говорити? Ми орієнтуємося на думку ключових міжнародних організацій, таких, як Рада Європи, ОБСЄ, інші", - додав представник МЗС.

Раніше постійний представник Росії при ОБСЄ Андрій Келін заявив, що Росія вважає нелегітимними заплановані на травень президентські вибори в Україні, оскільки вони не відповідають умовам, закріпленим в угоді між владою та опозицією України від 21 лютого.