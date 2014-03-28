Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо України
- 28 березня 2014
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Рада безпеки ООН сьогодні проведе засідання щодо України.
Як повідомляє "Радіо Свобода", про це сказав голова Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
Як повідомив представник Росії при ООН Віталій Чуркін, генеральний секретар організації Пан Гі Мун на засіданні доповість про підсумки своїх візитів до Москви та Києва.
Очікується, що нарада проходитиме в закритому режимі.
Напередодні на засіданні Генеральної асамблеї ООН 100 країн світу проголосували за резолюцію, яка підтримує територіальну цілісність України і називає "референдум" у Криму недійсним.