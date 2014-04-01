Мін'юст просить знайти Кіреєва та Отрош

Міністерство юстиції попросило МВС і Державну міграційну службу встановити місце перебування голови Печерського районного суду Києва Інни Отрош і судді того суду Родіона Кіреєва.

Як повідомив міністр юстиції Павло Петренко, яка цитує агентство "Українські новини", він прочитав у пресі, що Отрош нібито призначили головою Ялтинського міського суду у не визнаній Україною Республіці Крим.

Також медіа повідомляють, що на території невизнаної республіки можуть перебувати й інші причетні до політичних репресій судді, в тому числі суддя Кіреєв, зазначив міністр: "Ми вже подали відповідні запити у МВС і Держміграції щодо цих осіб".

Також пан Петренко наголосив, що жодних рішень про переведення цих суддів з Києва до Криму ні Вища рада юстиції, ані Вища кваліфікаційна комісія суддів не ухвалювали.

27 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів відкрила справу проти судді Печерського райсуду Родіона Кіреєва.

У 2011 році цей суддя головував на судовому процесі проти Юлії Тимошенко і засудив її до семи років в'язниці.