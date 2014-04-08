Рада ухвалила закон про люстрацію суддів

Верховна Рада України на вечірньому засіданні у вівторок ухвалила закон про люстрацію суддів.

За закон про відновлення довіри до судової системи проголосували 234 депутати.

Документ передбачає проведення спеціальної перевірки українських суддів для притягнення порушників до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посад.

У законі також передбачено, що перевірка суддів проводиться протягом одного року з моменту формування складу Тимчасової спеціальної комісії — органу, який буде виконувати одну із головних функцій в цьому процесі.

Згідно з документом, Тимчасова спеціальна комісія діятиме при Вищій раді юстиції і до її складу входитимуть 15 членів.