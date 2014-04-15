Екс-ректор Мельник каже, що справу проти нього замовив Янукович

Звинувачений у хабарництві екс-ректор Національної податкової академії України Петро Мельник заявив, що кримінальне переслідування щодо нього замовив усунутий президент Віктор Янукович.

"Справу замовив, на жаль, Віктор Янукович, а виконували Пшонка (Віктор Пшонка - екс-генпрокурор), Захарченко (Віталій Захарченко - екс-глава МВС) і Клименко (Олександр Клименко - екс-міністр із доходів і зборів)", - сказав пан Мельник журналістам в Апеляційному суді Києва, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Він також пояснив, що змушений був виїхати з країни через загрозу його життю і спростував звинувачення на свою адресу в хабарництв.

Екс-ректора університету затримали 27 липня за звинуваченням у вимаганні хабарів під час вступу до вишу. За рішенням суду, на нього одягли електронний браслет, якого він позбувся та втік з країни.