Яценюк показав свою міську квартиру

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк продемонстрував, як живе його родина.

Пан Яценюк показав знімальній групі кухню, ванну кімнату, дитячу і навіть свою спальню. В квартирі Яценюків є великий акваріум і білий рояль.

Зазвичай родина прем’єра живе у будинку у Нових Петрівцях, а зараз "щоб заощадити час на дорогу на роботу, Яценюк з родиною перебрався до міської квартири, придбаної ще десять років тому".

Відео зі зйомки квартири родини Яценюків з’явилося на офіційному youtube каналі українського прем’єра.