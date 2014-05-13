Угорщина просить правильно трактувати слова прем'єра про автономію Закарпаття

Заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не містить жодних нових елементів у міжнародних дипломатичних стосунках України та Угорщини за останні 25 років - на цьому у Брюсселі наголосив угорський міністр закордонних справ Янош Мартоні.

"Таку ж політику підтримували усі уряди Угорщини за останні десятиліття", - йдеться у його заяві.

"Будь-яку неправильну інтерпретацію цих слів, добру чи погану, ми рішуче відкидаємо", - додав пан Мартоні.

Раніше преса повідомила, що прем'єр-міністр Віктор Орбан, виступаючи у парламенті, заявив про бажання Угорщини автономії і подвійного громадянства для угорців на Закарпатті.

Заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський заявив, що МЗС перевірить, як саме пан Орбан сформулював позицію щодо своїх співгромадян на території України.

"Але я впевнений у чіткій позиції уряду Угорщини, який підтримує Україну", - сказав він.