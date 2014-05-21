США помітили активність російської армії на кордоні з Україною

21 травня 2014

Адміністрація США визнала активність російського війська на кордоні Росії з Україною.

"Ми бачимо свідчення якоїсь активності на кордоні, але поки ще занадто рано робити будь-які висновки щодо того, чи стосуються ці дії відводу військ від кордону. Якщо це дійсно початок відводу, то ми вітаємо це", - повідомив у середу представник білого дому Джей Карні.

Раніше президент Росії Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу повернути війська, що брали участь у навчаннях у прикордонних з Україною областях, до місць постійної дислокації.

В НАТО кілька разів заявляли, що не бачать відведення військ.