В США за дитяче порно затримали 70 осіб

У США за розповсюдження дитячої порнографії в інтернеті заарештували 70 осіб.

Як стверджують американська влада, серед людей, затриманих в ході масштабної операції, - рабин, поліцейський і пілот літака.

За словами спеціального агента, відповідального за хід операції, кількість заарештованих і рід занять деяких із затриманих викликають стурбованість.

У ході розслідування, яке тривало п'ять тижнів, було вилучено більше 600 комп'ютерів і смартфонів.