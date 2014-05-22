В США за дитяче порно затримали 70 осіб
- 22 травня 2014
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У США за розповсюдження дитячої порнографії в інтернеті заарештували 70 осіб.
Як стверджують американська влада, серед людей, затриманих в ході масштабної операції, - рабин, поліцейський і пілот літака.
За словами спеціального агента, відповідального за хід операції, кількість заарештованих і рід занять деяких із затриманих викликають стурбованість.
У ході розслідування, яке тривало п'ять тижнів, було вилучено більше 600 комп'ютерів і смартфонів.