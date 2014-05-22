МЗС висловило протест Росії через незаконний перетин кордону

22 травня 2014

МЗС України висловило протест у зв’язку з черговими спробами незаконного перетину кордону України з території Росії.

Про це йдеться у заяві МЗС України, опублікованій на урядовому порталі.

Українські дипломати зазначають, що незаконні перетини кордону "відбуваються при повному потуранні російської влади за злочинної бездіяльності російських прикордонників".

В МЗС заявляють про спроби "озброєних бойовиків, які перевозили зброю та боєприпаси з території РФ" прорвати кордон в Луганській області. 21 травня ввечері російський вертоліт МІ-8 порушив повітряний простір України в Сумській області.

"Ці та інші провокації російської сторони в Україні розцінюють як спроби зірвати проведення президентських виборів 25 травня та дестабілізувати ситуацію у східних областях нашої держави", - йдеться у заяві МЗС.